Харків підтримав Януковича і Тігіпка

Лідером президентських виборів на Харківщині, за інформацією ЦВК, є Віктор ЯНУКОВИЧ, за якого проголосували 50,2% виборців (730 тисячі осіб) за підсумками опрацювання 99,5% бюлетенів з 14 виборчих округів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Сергій ТІГІПКО, якого підтримав 18,8% виборців; на третьому – Юлія ТИМОШЕНКО (10,7%), на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК (5,9%).

Далі йдуть П.СИМОНЕНКО (4,75) Віктор ЮЩЕНКО (1,46), Володимир ЛИТВИН (1,36).

В.ЯНУКОВИЧ – перший у всіх округах. С.ТІГІПКО - другий у всіх округах, окрім одного (Лозова, третє місце), Ю.ТИМОШЕНКО – третя в усіх округах, крім Лозової, де вона друга. А.ЯЦЕНЮК – четвертий у 11 округах і п`ятий – в трьох. П.СИМОНЕНКО, навпаки – четвертий в трьох округах і п`ятий в 10. В.ЮЩЕНКО - шостий у дев`яти округах, де сьома позиція за В.ЛИТВИНИМ і, навпаки, сьомий у п`яти, де В.ЛИТВИН посів шостий рядок.