Черновецький передумав лізти у крижану воду

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ скасував заплановану на сьогодні участь у проведенні свята «Водохреща» та чину освячення води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської адміністрації, у цих заходах візьме участь заступник голови КМДА Сергій РУДИК.

Свято «Водохреща» та освячення води пройде о 14:00 в київськму Гідропарку (каплиця на честь Хрещення Господнього).

Акредитація проводиться за телефонами: 279-24-11, 279-93-42.