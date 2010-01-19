Черновецький передумав лізти у крижану воду
11:10, 19 січня 2010Політика
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Владу представить Рудик
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ скасував заплановану на сьогодні участь у проведенні свята «Водохреща» та чину освячення води.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської адміністрації, у цих заходах візьме участь заступник голови КМДА Сергій РУДИК.
Свято «Водохреща» та освячення води пройде о 14:00 в київськму Гідропарку (каплиця на честь Хрещення Господнього).
Акредитація проводиться за телефонами: 279-24-11, 279-93-42.
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