Янукович обіцяє, що європейський шлях України буде, як водохресна вода
Кандидат був у Києво-Печерській Лаврі
Кандидат на пост президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що поведе Україну європейським шляхом і відновить партнерські відносини з Росією.
Як повідомляє офіційний сайт ПР, сьогодні, спілкуючись із журналістами у Києво-Печерській Лаврі на святкуванні Водохреща, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що приведе Україну до Європи сильною незалежною країною.
«Я хотів би, щоб мене почули всі - ті, хто голосував за мене, і ті, хто голосував за інших кандидатів: я поведу Україну європейським шляхом. Але ми прийдемо до Європи не убогою, а сильною, незалежною країною, де панують європейські стандарти життя людей», - зокрема сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він підкреслив, що Україна увійде до Європи «як партнер, а не як прислужник».
В.ЯНУКОВИЧ також запевнив, що в разі його обрання президентом, він відновить і відродить рівноправні партнерські відносини з Російською Федерацією.
«Політика України буде збалансованою, й на першому місці буде національний інтерес», - сказав він, додавши потім: «Європейський шлях України буде чесним і чистим, як водохресна вода».