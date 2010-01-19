Янукович обіцяє, що європейський шлях України буде, як водохресна вода

Кандидат на пост президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що поведе Україну європейським шляхом і відновить партнерські відносини з Росією.

Як повідомляє офіційний сайт ПР, сьогодні, спілкуючись із журналістами у Києво-Печерській Лаврі на святкуванні Водохреща, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що приведе Україну до Європи сильною незалежною країною.

«Я хотів би, щоб мене почули всі - ті, хто голосував за мене, і ті, хто голосував за інших кандидатів: я поведу Україну європейським шляхом. Але ми прийдемо до Європи не убогою, а сильною, незалежною країною, де панують європейські стандарти життя людей», - зокрема сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що Україна увійде до Європи «як партнер, а не як прислужник».

В.ЯНУКОВИЧ також запевнив, що в разі його обрання президентом, він відновить і відродить рівноправні партнерські відносини з Російською Федерацією.

«Політика України буде збалансованою, й на першому місці буде національний інтерес», - сказав він, додавши потім: «Європейський шлях України буде чесним і чистим, як водохресна вода».