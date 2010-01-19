Януковичу важко уявити, що люди зробили б інший вибір

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що готовий до співпраці з усіма українськими політиками, які хочуть спільно будувати сильну незалежну країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав на церемонії відкриття басейну у дитячому притулку при Свято-Вознесенському монастирі у Чернівецькій області.

«Я готовий до співпраці з усіма політиками, які хочуть сьогодні будувати сильну незалежну країну», - сказав кандидат у президенти.

Він також відзначив, що результати першого туру виборів є справедливими.

«Будь-які вибори закінчуються вибором українського народу. І це є істиною», - упевнений В.ЯНУКОВИЧ.

Як він пояснив, враховуючи стан, в якому зараз знаходиться держава – важко уявити, що люди зробили б інший вибір.

«Українці проголосували за зміни, яких потребують сьогодні країна і наше життя», - зазначив лідер Партії регіонів.