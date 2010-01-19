ЦВК прийняла 29 протоколів з «мокрими печатками»

Центральна виборча комісія на даний час прийняла 29 протоколів з «мокрими печатками» від окружних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили журналістам у прес-службі ЦВК.

Також у прес-службі зазначили, що ще два виборчих округи у Кіровоградській області не передали дані про результати голосування на виборах Президента України.

Також у ЦВК немає електронних версій протоколів про результати голосування з п’яти дільничних комісій закордонного виборчого округу.

Зараз триває засідання ЦВК, на якому члени комісії приймають протоколи з «мокрими печатками» від ОВК.