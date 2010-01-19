ЦВК прийняла 29 протоколів з «мокрими печатками»
17:30, 19 січня 2010Політика
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Триває засідання
Центральна виборча комісія на даний час прийняла 29 протоколів з «мокрими печатками» від окружних виборчих комісій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили журналістам у прес-службі ЦВК.
Також у прес-службі зазначили, що ще два виборчих округи у Кіровоградській області не передали дані про результати голосування на виборах Президента України.
Також у ЦВК немає електронних версій протоколів про результати голосування з п’яти дільничних комісій закордонного виборчого округу.
Зараз триває засідання ЦВК, на якому члени комісії приймають протоколи з «мокрими печатками» від ОВК.
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