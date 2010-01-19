Тимошенко лідирує на голосуванні в колоніях
19:32, 19 січня 2010Політика
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Коментує член ЦВК
|Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.
Він повідомив, що за результатами голосування у кримінально-виконавчих установах за Ю.ТИМОШЕНКО проголосувало 80 тис. 849 виборців, за Віктора ЯНУКОВИЧА – 34 тис. 034 виборців, за Сергія ТІГІПКА – 5002 виборця, за Арсенія ЯЦЕНКА – 3351, за Віктора ЮЩЕНКА - 1964 виборця.
М.ОХЕНДОВСЬКИЙ навів дані тільки по першій п’ятірці лідерів президентської гонки. «Голосування в установах кримінально-виконавчої системи мають свої особливості і дещо відрізняються від загальних результатів голосування по Україні», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.
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