ЦВК опрацювала 100% протоколів

Розрив - 10,27

Центральною виборчою комісією опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій, за результатами яких Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,32% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 25,05%. Як передає кореспондент УНІАН, про це щойно повідомив журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА. Наступними за цими двома кандидатами йдуть: Сергій ТІГІПКО – 13,06%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,96%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петро СИМОНЕНКО – 3,55%, Володимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,2%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%, Олександр МОРОЗ – 0,38%, Юрій КОСТЕНКО – 0,22%, Людмила СУПРУН – 0,19%, Василь ПРОТИВСІХ – 0,16%, Олександр ПАБАТ – 0,14%, Сергій РАТУШНЯК – 0,12%, Михайло БРОДСЬКИЙ – 0,06%, Олег РЯБОКОНЬ – 0,03%.. Не підтримали жодного з кандидатів 2,2% виборців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter