Янукович не повторить помилку Ющенка

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ переконаний, що Віктор ЯНУКОВИЧ у разі обрання його Президентом України не проводитиме люстрації чиновників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

Зокрема, за словами В.САРАТОВА, «ми обговорювали тему люстрації з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час його останнього приїзду до Севастополя, і він сам мені сказав, що не повторить помилку, яку зробив Віктор ЮЩЕНКО, й не прибиратиме всіх тих людей, які працювали в якійсь іншій команді».

При цьому В.САРАТОВ акцентував: «Я не говорю в даному випадку про КУНІЦИНА (Сергій КУНІЦИН - голова Севастопольської міської держадміністрації - УНІАН), я говорю взагалі. Тому слово «люстрація» стосовно того, що збирається робити ЯНУКОВИЧ, не годиться».

Разом із тим, як сказав голова міськради, «враховуючи той реальний різкий конфлікт, який існує між міською Партією регіонів, міською радою й міською адміністрацією, я думаю, таке рішення все одно треба ухвалювати. Оскільки так працювати не можна».

Водночас В.САРАТОВ не виключив, що найближчим часом «Блок Куніцина» може зробити заяву про підтримку В.ЯНУКОВИЧА. За словами В.САРАТОВА, «я не знаю планів «Блоку Куніцина», але, уявляючи собі вчинки, які Сергій Володимирович робив останні п`ять років, майже впевнений, що така заява найближчим часом з’явиться». Він зазначив, що С.КУНІЦИН раніше підтримував В.ЯНУКОВИЧА. (На виборах 2004 року С.КУНІЦИН очолював виборчий штаб ЯНУКОВИЧА в АРК - УНІАН).

Говорячи про працівників міськадміністрації, керівників райдержадміністрацій міста, В.САРАТОВ сказав: «Я вважаю, що все одно треба дбайливо підходити до людей». «Я думаю, що це дуже серйозне питання, треба буде дуже уважно радитися, думати, як у цій ситуації бути, щоб об`єднати, а не роз`єднувати», - підсумував він.