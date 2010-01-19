Архімандрит про Януковича, Тимошенко і Пересопницьке Євангеліє

На думку православних віруючих, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ гідний присягти на Пересопницькому Євангелії, як переможець виборів Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це сьогодні, у День Хрещення Господнього, заявив архімандрит ЛОНГІН, настоятель Банченського Свято-Вознесенського монастиря, що у Чернівецькій області.

«Нам дуже боляче було чути слова Юлії ТИМОШЕНКО, яка сказала, що у разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА на президентських виборах, вона не допустить його присяги на Євангеліє”, - сказав архімандрит.

Настоятель монастиря наголосив, що така заява Ю.ТИМОШЕНКО образила тих людей, які проголосували в першому турі президентських виборів за В.ЯНУКОВИЧА і будуть голосувати за нього у другому турі. “Віктор Федорович дуже багато зробив для православ’я. Зокрема, він не лише реставрував Святогірську Лавру, а й долучився до будівництва багатьох церков і монастирів в Україні. В.ЯНУКОВИЧ гідний того, щоб покласти руку на Євангеліє”, – зазначив архімандрит ЛОНГІН.

Він подякував В.ЯНУКОВИЧУ за допомогу, підтримку і опіку, яку особисто політик і очолювана ним політична сила надає дитячому притулку при Банченському Свято-Вознесенському монастирі у Чернівецькій області.

"Нині у нашому монастирі завдяки В.ЯНУКОВИЧУ будується ще один 4-поверховий будинок для дітей-інвалідів. Фундамент вже готовий," – повідомив священик.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня одразу після оприлюднення результатів екзит-полів кандидат у президенти Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що «рука Віктора ЯНУКОВИЧА ніколи не ляже на Пересопницьке Євангеліє (новообраний Президент присягає у Верховній Раді на вірність народу і Конституції України на Пересопницькому Євангелії як найдорожчій духовній святині - УНІАН)».