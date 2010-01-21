БЮТ на знак протесту залишив сесійну залу

Члени фракції БЮТ залишили сесійну залу парламенту через невключення до порядку денного роботи Верховної Ради проекту постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки законності передачі в оренду лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ урядової резиденції "Межигір`я".

Як повідомив УНІАН народний депутат від БЮТ Сергій САС, фракція залишила сесійну залу, оскільки голова ВР Володимир ЛИТВИН відмовився включити до порядку денного проект постанови щодо створення ТСК по «Межигір’ю».

За його словами, В.ЛИТВИН «ввів в оману парламент», коли сказав, що проектом постанови не передбачено склад ТСК. С.САС стверджує, що у документі пропонується включити до складу ТСК п’ять народних депутатів – двох із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” і трьох із БЮТ. Він також наголосив, що В.ЛИТВИН мав без голосування включити до порядку денного даний проект постанови, щоб парламент міг визначитися із даного питання.

Фракція БЮТ на вечірньому засіданні ВР вкотре наполягала на необхідності розгляду питання щодо створення ТСК по «Межигір’ю», але В.ЛИТВИН наголосив, що стосовно ціього проекту постанови немає висновку профільного комітету, а також нею не пропонується склад комісії. Спікер також зазначив, що інша сторона пропонує створити ТСК з розслідування фактів приховування прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО своїх доходів.

В.ЛИТВИН вкотре закликав БЮТ та Партію регіонів не втягувати парламент у протистояння напередодні другого туру президентських виборів.