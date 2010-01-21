БЮТ про газ, консорціум і найвищі інтереси Януковича

Стратегічною ціллю лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА є здача національних інтересів України, вважають у БЮТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Сергій ПАШИНСЬКИЙ, коментуючи заяву Віктора Януковича про намір ініціювати створення консорціуму з реконструкції й експлуатації української ГТС.

«ЯНУКОВИЧ не знає, як йому подорожче продати нашу ГТС. Кілька днів назад він заявив, що буде допомагати Росії будувати обхідні – вдумайтеся в це слово – обхідні газогони в обхід України. А сьогодні вже хоче консорціум. Це двоетапна здача національних інтересів», - сказав С.ПАШИНСЬКИЙ.

«ЯНУКОВИЧ, по-перше, намагається простимулювати Росію до будування обхідних, не через Україну, газогонів. А по-друге, цей консорціум буде створений на базі корупційних схем «РосУкрЕнерго». Ці інтереси для ЯНУКОВИЧА є найвищими», - наголосив народний депутат.

При цьому С.ПАШИНСЬКИЙ нагадав, що згідно із законом, поданим на розгляд парламенту 2006 року народним депутатом України Юлією ТИМОШЕНКО, заборонено відчужувати ГТС або її частини.

«Розуміючи, що ці хлопці спробують рано чи пізно забрати саме дороге, що є у державній власності, а це ГТС, ми заздалегідь про це потурбувалися. Так що Віктору Федоровичу треба, як мінімум, подивитися підручник географії та зрозуміти, де знаходиться Україна, і що таке ГТС. А, як максимум, - зрозуміти, що українське законодавство забороняє будь які дії щодо ГТС», - зазначив С.ПАШИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні заявив, що виступає за створення консорціуму з реконструкції та експлуатації української газотранспортної системи.

За його словами, такі дії, разом із можливою участю України в консорціумах зі створення Росією обхідних газопроводів «Північний потік» і «Південний потік» створять умови захисту національних інтересів, і, перш за все, – у сфері енергобезпеки.