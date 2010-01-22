ГПУ перевіряє реєстрацію спостерігачів від Грузії

Генеральна прокуратура організувала перевірку реєстрації офіційних спостерігачів від Республіки Грузія на виборах Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

За даними прес-служби, перевірку було організовано у зв’язку з надходженням до ГПУ постанови Центральної виборчої комісії, звернень керівника виборчого штабу кандидата на пост Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, кандидатів на пост Президента Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ, Михайла БРОДСЬКОГО та Олександра МОРОЗА, групи народних депутатів України, в яких міститься інформація про можливі порушення Конституції України, Закону "Про вибори Президента України", інших законів у зв`язку з поданням Посольством Грузії заяв про реєстрацію офіційних спостерігачів від їхньої держави на виборах Президента України.

Крім цього, у засобах масової інформації опубліковано повідомлення про прибуття зазначених осіб з метою провокування конфліктних ситуацій, організації масових безпорядків та інших дій, спрямованих на зрив виборів, додали в Генпрокуратурі.

При цьому у прес-службі зазначають, що Посольство Грузії в Україні 6 та 8 січня поточного року звернулося до ЦВК щодо реєстрації 1055 громадян цієї іноземної держави як офіційних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України 17 січня 2010 року.

Разом з тим, за даними ГПУ, відповідно до інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України, у період з 14 по 19 січня 2010 року на територію України прибуло 1872 громадянина Республіки Грузія. На даний час не покинули територію України 940 осіб.

Генеральною прокуратурою з вказаних питань організовано перевірку із залученням Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомялося, 11 січня ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправними дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

17 січня ЦВК так і не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.

Того ж дня ЦВК вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України з метою перевірки документів, поданих Грузією на реєстрацію міжнародних спостерігачів від цієї країни.