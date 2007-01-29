Опальний посол стверджує, що про скандальні візи в МЗС знали наперед

Володимир Єльченко, колишній посол України в Австрії, звільнений указом Президента від 28 грудня у зв`язку з “порушенням інструкції при видачі віз туркменським опозиціонерам”, в інтерв`ю УНІАН сказав, що МЗС отримав інформацію про передбачувану видачу віз до оформлення документів туркменам, а не після.

“Я попросив консула, аби він уважно вивчив усі матеріали – чи немає якихось застережень щодо видачі віз цим особам, і ще раз о восьмій ранку за віденським часом (о дев’ятій – за Києвом) консул передзвонив у департамент консульської служби МЗС, щоб укотре пересвідчитися, що цим людям можна видавати візи. Йому було сказано: перевір два контрольних списки. Якщо їх у списках немає, то можеш оформляти. Що він і зробив. Інформація про видачу віз у той же час – о дев’ятій ранку була надіслана в департамент консульської служби».

Нормальній роботі МЗС та дипломатичних представників України за кордоном заважає невизначена ситуація, яка склалася у МЗС та навколо статусу міністра. На думку посла, саме це стало першою причиною того, що сталося. “Мені здається, замість цього (звільнення послів) варто було розібратися з непорядком у консульській службі та загалом у міністерстві”, - сказав Володимир Єльченко.

“На роботі посольств негативно відбивається невизначеність навколо міністра закордонних справ. Кожному послові, мені в тому числі, щодня доводиться відповідати на запитання колег: так що там у вас робиться?

Брак чіткості в питанні з міністром призводить до того, що майже кожен співробітник МЗС чи дипломатичних установ не почувається впевнено”.

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