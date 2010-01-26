У ЄЦ готові зняти Луценка, бо він кидає міліцію в топку

Народні депутати від партії “Єдиний Центр” підтримують ініціативу про звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії з посиланням на голову “Єдиного Центру” Ігоря КРІЛЯ.

На його думку, включені до порядку денного позачергової сесії Верховної Ради питання є надзвичайно актуальними перед завершальним туром голосування на виборах Президента і тому вимагають негайного розгляду.

«Наші фахівці з виборчого законодавства проаналізують запропоновані зміни до Закону «Про вибори Президента України». Також у сесійній залі ми дуже уважно поставимося до аргументів про необхідність його коректив в останні дні перед другим туром. Остаточне рішення щодо цього будемо приймати безпосередньо перед голосуванням», – сказав І.КРІЛЬ.

Водночас, за його словами, депутати-“єдиноцентристи” вже виробили спільну позицію щодо ініціативи про відставку з посади міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА після розгляду питання про дотримання керівництвом МВС Конституції та законів під час проведення президентських виборів. «Жодних розбіжностей у думках між нами немає, ми одностайно будемо голосувати за усунення пана ЛУЦЕНКА», – заявив І.КРІЛЬ. За його словами, “за останні кілька років ЛУЦЕНКО упевнено йшов до такого фіналу своєї міліцейської кар’єри, оскільки давно перестав бути керівником МВС».

«За час його перебування на чолі відомства міліція лише дивом остаточно не перетворилася на філію відомої політичної сили, лідер якої зараз будь-що прагне стати Президентом. Діяльність пана ЛУЦЕНКА в останній рік стала взірцем зухвалого нехтування законами, вибірковості, непрофесіоналізму і політичного пристосуванства. І якщо міліція ще показує ознаки життя, то не завдяки, а всупереч міністру. МВС треба позбавити від руйнівного впливу керівника, який кидає органи внутрішніх справ у топку особистих розрахунків», - заявив голова «Єдиного Центру».