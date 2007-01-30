Ющенко знову написав лист Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням прискорити реформування вугільної галузі і прийняти відповідну концепцію розвитку вугільної промисловості.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, йдеться в листі Президента, направленому керівникові уряду.

Глава держави також наголошує на необхідності вдосконалити механізм примусової реалізації майна.

Президент відзначив, що прийняті нещодавно зміни до Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачають продовження до 1 січня 2010 року мораторію на порушення справ про банкрутство гірничих підприємств, частка держави у статутних фондах яких становить не менше 25%. «Штучне підтримання збитковості таких підприємств протягом тривалого часу може мати негативні наслідки для цієї галузі. Держава щороку вкладає значні кошти в гірничу галузь, проте їх вкрай недостатньо», – відзначає глава держави. За його словами, погіршення фінансового стану цих підприємств впливає на забезпечення їх матеріальними ресурсами, розвиток капітального будівництва, оновлення основних фондів. Майже 96% шахт працюють без реконструкції понад 20 років.

Проте припинення на даному етапі мораторію може призвести до закриття гірничих підприємств, а це, в свою чергу – до зростання соціальної напруги та екологічних проблем в регіонах їх розташування, відзначає В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня В.ЮЩЕНКО у листі на ім`я В.ЯНУКОВИЧА запропонував Кабінету міністрів виробити спільну стратегію приватизації в 2007 році.