Герман називає провокацією інформацію про захоплення суду регіоналами

Одна з лідерів Партії регіонів, народний депутат Ганна ГЕРМАН спростовує інформацію про появу депутатів від Партії регіонів у приміщенні Київського апеляційного адміністративного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

За словами Г.ГЕРМАН, їй нічого не відомо про начебто появу чи захоплення суду депутатами від Партії регіонів. Також, сказала Г.ГЕРМАН, їй не відомо, які питання розглядає сьогодні суд. За її словами, якщо суд щось розглядає, то необхідно дочекатися його рішення і вже потім робити якісь висновки. «Те, що хтось щось захопив, це провокація», - заявила Г.ГЕРМАН.

Зокрема, вона спростувала інформацію про те, що в суді перебуває депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

За її словами, йому телефонували з партії і він повідомив, що у той час перебував на прес-конференції.

Так само, запевнила Г.ГЕРМАН, у цьому суді немає й будь-яких інших депутатів від Партії регіонів.

В то й же час, голова Київського апеляційного адміністративного суду Анатолій ДЕНИСОВ у коментарі УНІАНпідтвердив факт втручання у роботу суду народних депутатів від Партії регіонів Юрія МІРОШНИЧЕНКА і Валерія БОНДИКА.

“Вони (депутати Ю.МІРОШНИЧЕНКО і В.БОНДИК – УНІАН) прийшли до мене о 08.15. Повідомили, що будуть знаходитися у мене в кабінеті або приймальні до закінчення виборів Президента України і будуть слідкувати за роботою суду”, - розповів голова КААС.

Він наголосив, що законом такі дії не передбачені. “Це – втручання у діяльність суду”, - підкреслив А.ДЕНИСОВ.