Регіонали хочуть сидіти в кабінеті голови суду до самих виборів

Голова Київського апеляційного адміністративного суду Анатолій ДЕНИСОВ підтверджує факт втручання у роботу суду народних депутатів від Партії регіонів Юрія МІРОШНИЧЕНКА і Валерія БОНДИКА.

Про це А.ДЕНИСОВ заявив у коментарі УНІАН.

“Вони (депутати Ю.МІРОШНИЧЕНКО і В.БОНДИК – УНІАН) прийшли до мене о 08.15. Повідомили, що будуть знаходитися у мене в кабінеті або приймальні до закінчення виборів Президента України і будуть слідкувати за роботою суду”, - розповів голова КААС.

Він наголосив, що законом такі дії не передбачені. “Це – втручання у діяльність суду”, - підкреслив А.ДЕНИСОВ.

У свою чергу В.БОНДИК повідомив, що він та його колега Ю.МІРОШНИЧЕНКО прибули до КААС як народні депутати, члени профільного комітету Верховної Ради з питань правової політики у зв’язку з тим, що є значний суспільний інтерес до роботи цього суду.

Він нагадав, що саме цей суд напередодні першого туру виборів Президента виніс “деякі суперечливі нічні рішення”.

“Тому ми, як народні депутати, прибули з метою реалізації функції парламентського контролю для ознайомлення з роботою системи автоматичного розподілу справ, що передбачається законом з 1 січня 2010 року”, - зазначив В.БОНДИК.

За його словами, голова суду А.ДЕНИСОВ пояснив, що система автоматичного розподілу справ у Київському апеляційному адміністративному суді не працює у зв’язку з відсутністю фінансування.

“Ми знаходимося у приймальні голови суду з його дозволу, не здійснюємо жодного перешкоджання роботі суду”, - також заявив В.БОНДИК.

У прес-службі КААС також повідомили, що на даний момент на територію суду зайшов третій депутат від Партії регіонів Ельбрус ТЕДЕЄВ.

Керівництво суду також поінформувало про наявну ситуацію командування спеціального батальйону судової міліції “Грифон”.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ заявила, що сьогодні вранці, 27 січня, група невідомих осіб під керівництвом членів Партії регіонів В.БОНДИКА та Ю.МІРОШНИЧЕНКА. захопила приміщення Апеляційного адміністративного суду Києва. Ці народні депутати проникли до кабінету голови суду Анатолія ДЕНИСОВА і зламали базу даних у його комп’ютері, стверджують у БЮТ.

***Київський апеляційний адміністративний суд і Вищий адміністративний суд визначені судовими інстанціями, які уповноважені розглядати справи, пов’язані з виборами Президента України.