Нардепи Литвина мовчать про мотиви голосування за відставку Луценка

Народні депутати із фракції Блоку Литвина відмовляються назвати мотиви голосування за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ взагалі не з’являвся у кулуарах парламенту після голосування, а перший заступник керівника фракції Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ на прохання журналістів прокоментувати ситуацію сказав: «Я не уповноважений коментувати рішення фракції».

Інші члени цієї фракції взагалі не реагували на прохання журналістів щодо коментарів по голосуванню.