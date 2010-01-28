Нардепи Литвина мовчать про мотиви голосування за відставку Луценка
14:53, 28 січня 2010Політика
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Журналістів просто ігнорують
|Олег Зарубінський
Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ взагалі не з’являвся у кулуарах парламенту після голосування, а перший заступник керівника фракції Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ на прохання журналістів прокоментувати ситуацію сказав: «Я не уповноважений коментувати рішення фракції».
Інші члени цієї фракції взагалі не реагували на прохання журналістів щодо коментарів по голосуванню.
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