Онопенко: заява ВАСУ глибоко шокувала не тільки юристів

07:33, 29 січня 2010
Політика
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Усунення Верховного Суду від перегляду рішень у справах про виборчі спори в касаційному або апеляційному порядку є неправильним.

Про це заявив в інтерв`ю «Левому берегу» голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО.

«Більшість українських юристів вам скажуть, що усунення Верховного суду від перегляду рішень у справах про виборчі спори в касаційному або апеляційному порядку є неправильним», - підкреслив В.ОНОПЕНКО. При цьому він зазначив, що «за Конституцією, Верховний Суд - найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції, до якої входять і адмінсуди. За статусом і кадровим складом, він, об`єктивно, найбільш компетентний і, що дуже важливо, найбільш незалежний суд».

При цьому, відповідаючи на запитання про те, що під час попередніх президентських виборів доля кампанії вже вирішувалася в суді, наскільки подібне можливе в 2010-му?, голова ВСУ сказав, що «кожен повинен виконати свою, законом йому встановлену, функцію: ЦВК – встановити результати виборів, ВАСУ – визначити законність таких дій ЦВК. У разі їх оскарження, зрозуміло». При цьому він додав, що заява ВАСУ на початку грудня про те, що «результати виборів встановлює саме він», глибоко шокувала не лише юристів.

 

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