Луценко має намір керувати МВС, поки не пришлють повноцінну заміну

Юрій Луценко має намір виконувати обов`язки міністра внутрішніх справ, поки не буде призначений новий міністр.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"Рішення Кабміну може відмінити тільки одне - призначення повноцінного нового міністра внутрішніх справ, який сформує іншу команду", - наголосив Луценко.

"Поки цього не відбудеться, я буду керувати міністерством з тим, щоб вибори відбулися у нормальній, спокійній і чесній обстановці", - заявив він.

Як відомо, у четвер Верховна Рада відправила у відставку Луценка з посади міністра внутрішніх справ.

Через кілька годин на позачерговому засіданні уряду, Кабмін призначив Луценка першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.

У свою чергу перший віце-спікер Олександр Лавринович заявив, що Партія регіонів подасть позов до суду щодо незаконності призначення Луценка першим заступником міністра внутрішніх справ.

Українська правда