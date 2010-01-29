Герман каже, що ПР не підтримає повернення віз для іноземців

Фракція Партії регіонів не підтримуватиме законопроект про запровадження віз для громадян Європейського Союзу, США та Швейцарії.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила заступник голови Партії регіонів, народний депутат Ганна ГЕРМАН, коментуючи позицію фракції стосовно зареєстрованого 28 січня у Верховній Раді та винесеного сьогодні на розгляд профільного парламентського комітету проекту закону “Про внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (щодо забезпечення рівноправних умов взаємних поїздок громадян України та інших держав)”.

“Партія регіонів не буде голосувати за запровадження віз для громадян країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Швейцарії, який зареєстрований у Верховній Раді”, - заявила Г.ГЕРМАН.

Вона підкреслила, що Партія регіонів працює над тим, щоб ці країни полегшили візовий режим для українців і сподівається на конструктивний і результативний діалог у цьому питанні.

“Ми зробимо все, щоб світ був відкритий для України і для українців. І від світу ми закриватися не будемо. Це наша позиція, і те, що двоє депутатів із фракції Партії регіонів є також авторами цього законопроекту, – це не було узгоджено з позицією нашої фракції”, - заявила народний депутат.

Законопроектом “Про внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” передбачається запровадження візового симетричного режиму з державами-країнами Європейського Союзу, а також Японії, Швейцарської Конфедерації та Князівства Ліхтенштейн, Канади, Князівства Андорра, Держави-міста Ватикан, Республіки Ісландія, Князівства Монако, Королівства Норвегія та Республіки Сан-Марино і США, “як відповідь на дискримінаційну щодо громадян України візову практику цих держав”.

Авторами законопроекту є народні депутати Григорій СМІТЮХ (фракція Партії регіонів), Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (фракція Блоку Литвина), Анжеліка ЛАБУНСЬКА (фракція БЮТ), Ярослав ДЖОДЖИК (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), Валерій БОНДИК (фракція Партії регіонів).