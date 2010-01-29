УНП закликає Тимошенко забезпечити виконання указу про УПА

Львівська обласна організація Української народної партії закликає прем’єр-міністра та Верховну Раду виявити політичну волю та втілити ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА в життя, забезпечивши виконання його указу про надання воїнам ОУН-УПА статусу „учасників боротьби за незалежність України” відповідними нормативними актами та законопроектами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

Львівська обласна організація УНП переконана: «Це перший серйозний крок за 18 років Незалежності України, який було здійснено у цьому напрямку».

У відповідній заяві Львівської обласної УНП йдеться: «За найскромнішими підрахунками істориків у часи Другої світової війни на теренах Західної України діяло близько півмільйона українських повстанців. Саме вони стали на оборону рідної землі від московської та німецької окупації. За свою героїчну діяльність, замість слави та визнання, ці люди не отримали навіть статусу ”учасника бойових дій”». Водночас в обласній УНП нагадують, що «з волі нашої влади статус "ветеранів Великої Вітчизняної", окрім учасників бойових дій тих часів, отримали ветерани НКВС-МДБ, які, власне, й були організаторами голодоморів та численних репресій в Україні». «Ці люди сьогодні користуються численними привілеями, оскільки їхні злочини проти українського народу заховані у засекречених архівах. І, що найгірше, це не викликає жодного справедливого обурення, ні в української влади, ні в суспільства», - наголошується в заяві. Натомість, підкреслює Львівська УНП, «наслідки боротьби проти надання статусу ветеранам УПА відчутні».

З огляду на все це, Львівська обласна УНП вітає ініціативу В.ЮЩЕНКА і закликає інших керівників країни її підтримати.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ про вшанування учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті.

Враховуючи результати проведених наукових досліджень, визнаючи на державному рівні видатну роль учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, з метою їх вшанування, відновлення історичної справедливості та правдивої історії українського визвольного руху XX століття Президент постановив визнати учасниками боротьби за незалежність України у XX столітті осіб, які брали участь у політичній, партизанській, підпільній, збройній боротьбі за незалежність України, в тому числі у складі формувань Української Центральної Ради, Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави (Гетьманату), Української військової організації, Організації народної оборони «Карпатська Січ», Організації українських націоналістів, Української повстанської армії, Української головної визвольної ради та інших військових формувань, партій, організацій та рухів, що ставили за мету здобуття Україною державної незалежності.

Кабінету міністрів України Президент доручив розробити разом зі Службою безпеки України та за участю Національної академії наук України і внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проект закону України «Про правовий статус учасників боротьби за незалежність України у XX столітті».