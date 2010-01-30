Кисельов закликає в другому турі прокласти шлях Тігіпкові

Народний депутат України, колишній член фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ закликає виборців Сергія ТІГІПКА, що посів третє місце на виборах президента голосувати за Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

В.КИСЕЛЬОВ зауважив, що під час першого туру він активно агітував та підтримував кандидата в президенти С.ТІГІПКА і він, якби був обраний главою держави, зміг би вивести країну з кризи. При цьому, народний депутат нагадав, що С.ТІГІПКО має шанс реалізувати свою політику та повинен ним скористатися “на посаді прем’єр-міністра при президентові ТИМОШЕНКО”. Він нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО єдина з двох кандидатів запропонувала очолити уряд С.ТІГІПКУ. “ЯНУКОВИЧ йому цю посаду не запропонує і я впевнений, та і ви всі знаєте, що ЯНУКОВИЧ йому цю посаду не запропонує. Тому у прихильників ТІГІПКА є чіткий сигнал”, - сказав В.КИСЕЛЬОВ, додавши при цьому, що під час другого туру він голосуватиме за Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чому він змінив свою позицію та активно критикує лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА членом якої він був, В.КИСЕЛЬОВ сказав: ”А чому я не можу поміняти свою думку, коли я бачу, що людина, яку я підтримую, робить не те, що обіцяла?”. При цьому він додав: “не можуть міняти своєї думки тільки мертві, або дурні”. “Я особисто поміняв свою думку, тому, що Віктор ЯНУКОВИЧ не той, що був у 2004 році. Він не робить висновків з помилок ні з вчорашніх, ні з сьогоднішніх”, - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня 2009 року президія політради Партії регіонів вирішила виключити В.КИСЕЛЬОВА з лав партії за «завдання шкоди її репутації й порушення вимог статуту» і відкликати В.КИСЕЛЬОВА з членів політради ПР.

17 вересня В.КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід із Партії регіонів. В.КИСЕЛЬОВ також заявив, що В.ЯНУКОВИЧ «передав владу в Криму криміналітету».

У жовтні фракція Партії регіонів виключила народного депутата В.КИСЕЛЬОВА зі свого складу.