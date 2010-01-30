Тимошенко назвала два перші кроки на посаді Президента

Кандидат на пост Президента України, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що першим її кроком на посаді глави держави стане об’єднання всієї демократичної команди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час телеефіру на каналі "Інтер".

"Мій перший крок, який буде на посаді президента - це консолідація всієї демократичної команди в Україні", - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що намагатиметься консолідувати всіх демократичних кандидатів в президенти, які в першому турі йшли "з дуже добрими, чіткими та ефективними програмами". Глава уряду наголосила, що це необхідно для здійснення реформ в Україні та побудови нової країни.

Другим своїм кроком Ю.ТИМОШЕНКО назвала підписання того проекту бюджету на 2010 рік, який знаходиться в парламенті, але досі не ухвалений. "Це справжня бюджетна реформа, яка дає нову якість соціальної політики, яка дає нову якість розподілу фінансів між регіонами і центром", - додала вона. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО додала, що її кроки на посаді глави держави будуть дуже чіткими та зрозумілими для людей.