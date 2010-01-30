Європейські міністри не бачать поразки помаранчевої революції
Попри розчарування
Неправильно говорити про те, що помаранчева революція зазнала поразки, оскільки її результати, зокрема, високий рівень свободи ЗМІ та зменшення кількості фальсифікацій на виборах, добре помітні в Україні.
Про це заявили міністри у справах Європи з Великої Британії, Німеччини, Польщі і Франції в статті для газети «Дзеркала тижня».
«Було б неправильно казати, що помаранчева революція зазнала поразки і що демократія не підходить регіонові й Україні. Усі, хто стежив за передвиборною кампанією, знають, що засоби масової інформації стали вільнішими й різноманітнішими - як і сам політичний ландшафт. А механізм проведення виборів, як, наприклад, списки виборців, став більш захищеним від фальсифікацій і маніпуляцій», - заявили Кріс БРАЙАНТ, Вернер ХОЙЄР, Миколай ДОВГИЛЬОВИЧ і П’єр ЛЕЛУШ.
При цьому вони підкреслили, що, не зважаючи на певне розчарування результатами помаранчевої революції як в Україні, так і за її межами, вона послужила каталізатором політичного прогресу в країні.
«Хоча багато українців і друзів України відчувають розчарування, викликане проблемами, які продовжують стримувати розвиток України, ми також визнаємо той великий прогрес, досягнутий із часу помаранчевої революції», - заявили міністри.