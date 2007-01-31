Чечетов не розуміє, чому хлопчики та дівчатка говорять замість Ющенка

Заступник голови фракції Партії регіонів Михайло Чечетов у інтерв’ю УНІАН сказав, що про додаткові вимоги до ймовірних учасників ініційованого Президентом чергового національного круглого столу з підготовки “дорожньої карти” виконання Універсалу національної єдності, він хотів би почути від Віктора Ющенка, а не від “хлопчиків й дівчаток” із Секретаріату та прес-служби Президента.

“Поганий мир кращий за добру війну, - сказав Чечетов. - Але за круглий стіл потрібно сідати без жодних ультиматумів.

Ультимативний тон розмови властивий тим, у кого немає інших аргументів і хто в такий спосіб демонструє свою слабкість. Сильний ніколи не виставляє жодних умов, він просто сідає за стіл і починає розмову. Була одна політична ситуація, вона стала іншою, – давайте сідати і говорити. Якщо з’явилися нові теми для обговорення, давайте і їх обговоримо. Можливо, тут є ще й розрахунок: якщо одна сторона не хоче сідати за круглий стіл, то виставляє іншій стороні додаткові умови, щоб та сама відмовилася від переговорів.

Але треба врахувати, що одна справа, коли щось виголошує сам Президент, і зовсім інша, коли хтось говорить від імені Президента – чи то прес-служба, чи то Секретаріат Президента. Ми не можемо судити про позицію Президента за словами прес-секретаря. За останній тиждень я не чув жодного коментаря Президента. А всі ці хлопчики з Секретаріату і дівчатка з прес-служби багато чого наговорили: давали якісь оцінки й учили всю країну, парламент і Кабінет міністрів, як і що робити. Віктор Андрійович Ющенко завжди був націлений на діалог, і хотілося б його почути”.

“А дискусії на рівні хлопчиків і дівчаток, – додав Чечетов, - це так, для широкого загалу. Чому ці хлопчики й дівчатка вважають, що вони розумніші за Міністерство юстиції, за юридичні служби Верховної Ради та Кабінету міністрів, за депутатський корпус, який проголосував за закон про Кабмін? Не треба перебільшувати свою роль у історії”.

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