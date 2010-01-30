Скасування обов'язкового кворуму для виборчкомів призведе до хаосу?

Зміни до закону про вибори Президента, що припускають скасування обов`язкового кворуму у дві третини голосів для ухвалення рішень дільничними і окружними виборчими комісіями, призведе до того, що на деяких ділянках може з`явитися по дві комісії.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА у коментарі газеті «Дзеркало тижня» (№ 3 (782) 30 січня - 5 лютого 2010).

На його думку, законопроект, прийнятий за основу 28 січня, потребує подальшого ретельного доопрацювання.

«У такому вигляді законопроект не може бути прийнятий. Знявши кворум, ми можемо отримати на кожній дільниці по дві комісії, кожна з яких претендуватиме на складання протоколу і підрахунок голосів виборців. Таким чином, ми отримаємо конфлікт уже на рівні дільничної комісії», - сказал А.МАГЕРА.

Він також негативно ставиться до ідеї надання права вищим за рангом виборчим комісіям ухвалювати рішення за нижчих за рангом.

«Додаткові й неоднозначні права отримують вищі за рангом комісії, котрим законодавець збирається дозволити в разі потреби приймати рішення за нижчі. При цьому чітко такі випадки не описані», - констатує заступник голови ЦВК.