У Міноборони російського політолога Маркова мають за базарну тітку

Міністерство оборони України не виключає, що у разі досягнення домовленостей на вищому рівні буде налагоджено обмін інформацією станцій попередження про ракетний напад (СПРН) України з країнами Західної Європи.

Про це УНІАН повідомив начальник Управління прес-служби Міноборони Андрій ЛИСЕНКО.

«У разі досягнення домовленостей на вищому політичному рівні, можливо, буде налагоджено обмін інформацією, одержаною українськими СПРН, з країнами Центральної і Західної Європи», - сказав А.ЛИСЕНКО.

Він зазначив, що СПРН у Мукачевому і Севастополі можуть одержувати значний масив інформації.

Разом з тим, А.ЛИСЕНКО зазначив, що прес-служба Міноборони не уповноважена коментувати розгортання елементів американської ПРО в Польщі і Чехії, за його словами, «це прерогатива РНБО і вищого політичного керівництва країни».

Також він відзначив, що Україна займає тверду позицію щодо налагодження дружніх відносин зі всіма країнами-сусідами і країнами Європи.

Коментуючи вчорашні висловлювання директора російського Інституту політичних досліджень Сергія МАРКОВА з приводу нібито неузгодженого з керівництвом держави звернення міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА до США щодо можливості співпраці України в галузі ракетних технологій і ПРО, А.ЛИСЕНКО сказав: «Російському політологу варто було б більш зважено коментувати події, які відбуваються в дружній сусідній Україні, і не робити собі дешевий піар. С.МАРКОВ поступив як скандальний журналіст, а не авторитетний експерт, чим, власне, опустив себе до рівня базарної тітки».

Він зазначив, що під час зустрічі з А.ГРИЦЕНКОМ Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР поінформував міністра про цілі і наміри США розмістити додаткові станції ПРО в Центральній Європі.

Як повідомлялося, 29 січня заступник директора американського Агентства з ПРО генерал Патрік О`РЕЙЛІ заявив, що Україна звернулася до США з пропозицією взяти участь в американській програмі створення стратегічної ПРО. Він відзначив, що США зараз ведуть переговори з Росією про співпрацю в здійсненні протиракетної оборони. За словами генерала, розміщення елементів ПРО США, що передбачається, у ряді країн Європи спрямоване проти запуску балістичних ракет з Близького Сходу, а не на заборону російських військових об`єктів.