Росія кинула восьмикратні сили проти стратегічно важливого міста на Донбасі.

Російські війська вдаються до масованого наступу на сході України і закріпилися у стратегічно важливому вузлі - Покровську, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, чисельна перевага російських сил у цьому районі становить вісім до одного, і Україна не може зіставити такі ресурси, проте Москва "ще не досягла запланованого результату".

Росія намагається захопити Покровськ уже два роки. Цей ключовий транспортно-логістичний центр забезпечує постачання східного фронту і наближає Москву до контролю над усією Донецькою областю, пише BBC. У разі успіху російські війська зможуть легше дістатися до міст укріпленого "поясу фортець" - Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки.

Зеленський повідомив, що за даними з безпілотників, у Покровську перебувають близько 200 російських військовослужбовців. Він назвав ситуацію "складною" і підтвердив, що в місті тривають запеклі бої. При цьому президент України відкинув заяви начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про те, що українські війська в тому районі повністю оточені.

"Війна змінилася - тепер вона дуже технологічна. Раніше з таких котлів був шлях, яким можна було виїхати, але тепер дрони контролюють усі підходи - це вкрай небезпечно. Можливо, тому росіяни заявляють про оточення, навіть якщо його фізично немає", - заявив військовослужбовець 155-ї бригади ЗСУ "Анна Київська" Артем Прибильнов.

ЗСУ зазвичай використовують дрони для відбиття атак, але через туман і дощі виявити противника стало складніше. Ситуація навколо Покровська показує, наскільки висока ціна просування лінії фронту навіть на кілька метрів.

Ситуація навколо Покровська - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що загроза оточення Покровська реальна. За даними Financial Times, поки що немає підстав говорити про повне оточення українських підрозділів, але ворог продовжує використовувати нечисленні групи, які проникають у місто з флангів, обходячи основні укріплення.

Крім того, ми також розповідали, за якої умови ЗСУ доведеться вийти з Покровська. За словами військового оглядача Дениса Поповича, є надія, що вдасться ситуацію вирішити завдяки посиленню Сил оборони резервами. Однак є проблеми з логістикою.

