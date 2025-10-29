Польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем

Іл-20 летів із вимкненим транспондером і без плану польоту, тож польські МіГ-29 швидко перехопили та супроводили його над Балтійським морем.

28 жовтня пара польських винищувачів МіГ-29 піднялася на перехоплення російського літака Іл-20, який виконував розвідувальну місію над Балтійським морем. Про інцидент повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За даними польських військових, літак РФ перебував у міжнародному повітряному просторі, але діяв із порушенням правил — без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером, що ускладнює його відстеження цивільними радарами.

Польські винищувачі здійснили перехоплення, візуально ідентифікували російський літак і супроводжували його доти, поки він не залишив зону контролю. Підкреслюється, що російський літак не порушував повітряного простору Польщі.

"Завдяки високій бойовій готовності, професіоналізму пілотів та ефективній роботі системи протиповітряної оборони операції були виконані швидко, ефективно та безпечно", – йдеться у заяві польського командуванн.

Перехоплення літаків РФ

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня над Балтійським морем перехопили одразу пʼять російських літаків. Участь в операції взяли два угорських винищувачі Gripen, які піднімалися з аеродрому в литовському місті Шяуляй.

Днем раніше, 24 вересня, повітряно-космічна оборона Північної Америки зафіксувала два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у зоні ППО Аляски. Кілька бортів підняли на перехоплення російських літаків.

