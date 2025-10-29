Угорський премʼєр вважає, що європейці відмовилися брати участь у перемовинах.

Для того, аби досягнути миру між Україною та Росією, необхідний зовнішній посередник і "єдиним гравцем" у перемовинах, який може це зробити, є президент США Дональд Трамп. Про це сказав премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, цитує La Repubblica.

За його словами, надія полягає у тому, що хто іззовні, хто не має стосунку ані до росіян, ані до українців, чинитиме тиск, аби досягти мирної угоди.

"Я вже сам вів переговори як з росіянами, так і з українцями, і з власного досвіду знаю, що для досягнення миру не можна залишати дві сторони вести переговори наодинці, це ніколи не спрацює, нам потрібен третій учасник, який зможе зробити позитивний крок на шляху до миру. На жаль, європейці відмовилися, тому єдиним учасником залишився Трамп, який є президентом, досить відданим справі миру", - зауважив Орбан.

За словами угорського премʼєра, Трамп "є дуже рідкісним президентом США".

"Ми повинні бути дуже раді, що маємо такого президента США, і ми повинні його підтримувати, і саме це ми, угорці, і робимо, тому є хороші шанси", - наголосив він.

Інші заяви Орбана щодо України

Раніше премʼєр-міністр Угорщини пояснив, як можна досягти миру між Україною та Росією. За його словами, мирну угоду щодо закінчення війни має бути підписана саме в Будапешті.

"Європа не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори і вони вирішуватимуть майбутнє України, питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати", - зазначив Орбан.

Також повідомлялось, що угорський премʼєр "наїхав" на Зеленського із гучними звинуваченнями. Зокрема він звинуватив його у використанні "тактики морального шантажу" - нібито для того, щоб підштовхнути ЄС до підтримки України.

"Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців. Він знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії. Шановний пане президенте! З усією повагою, Угорщина не має морального обов'язку підтримувати вступ України до ЄС", - наголосив Орбан.

