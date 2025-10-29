Ультраправі партії в Німеччині та Польщі використовують це питання у своїй політичній боротьбі.

Політики в Німеччині та Польщі - країнах, де проживає найбільша кількість українських біженців у Європейському Союзі, - почали висловлювати невдоволення через зростання кількості молодих українських хлопців, які прибувають останніми тижнями після того, як Київ пом'якшив правила виїзду.

Хоча в обох країнах ставлення до українців загалом залишається позитивним, їхня дедалі більша присутність стає темою, яку активно використовують ультраправі партії, пише Politico. У міру того як війна Росії проти України наближається до четвертої зими, ця дискусія, за прогнозами, посилюватиметься - мільйони українців ризикують залишитися без опалення, води та електрики через триваючі атаки Кремля.

У Німеччині представники правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерца попереджають: країна й надалі прийматиме українських біженців, але громадська підтримка України може знизитися, якщо молоді чоловіки сприйматимуться як такі, що "ухиляються від служби".

"Нам нецікаво, щоб молоді українці проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну. Україна ухвалює власні рішення, але нещодавні зміни в законі призвели до зростання еміграції, на що ми маємо відреагувати", - заявив депутат Бундестагу від ХДС Юрген Гардт.

У Польщі права партія Konfederacja висловилася ще різкіше:

"Польща не може бути притулком для тисяч чоловіків, які повинні захищати батьківщину, перекладаючи витрати свого дезертирства на польських платників податків".

ЗМІ пише, що після пом'якшення українських правил виїзду влітку приплив молодих українців різко зріс. Лише до Польщі з січня по кінець серпня 2025 року в'їхали близько 45 300 чоловіків віком 18-22 років. Після зміни правил - уже 98 500 за два місяці, тобто приблизно 1 600 на день.

Багато з них рушили далі на захід: до Німеччини, куди, за даними німецького МВС, щотижня прибуває до 1 800 чоловіків цього віку.

Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років

Чоловіки 18-22 років поки що не підлягають мобілізації. Тепер вони можуть вільно виїжджати і повертатися без ризику кримінального переслідування. Метою було, з одного боку, дати можливість повернутися тим, хто вже за кордоном, з іншого - запобігти масовому вивезенню підлітків 16-17 років їхніми батьками.

"Якщо ми хочемо, щоб хлопчики залишалися в Україні, потрібно, щоб вони спершу закінчили школу тут, а батьки не відвозили їх", - пояснював Зеленський, додавши, що інакше вони можуть "втратити зв'язок з Україною".

Соціальні виплати та політичне тло

На Німеччину та Польщу припадає понад половина всіх українських біженців у ЄС - 1,2 млн у Німеччині та майже 1 млн у Польщі.

Хоча українці становлять близько 6% польської робочої сили, праві політики звинувачують їх у надмірному отриманні соціальних виплат. Президент Польщі Кароль Навроцький нещодавно наклав вето на закон про допомогу українцям, заявивши, що тільки ті, хто працює і платить податки, мають отримувати пільги.

У Німеччині партія AfD, яка лідирує в опитуваннях, вимагає припинити виплати українцям і скоротити військову допомогу Києву. Повідомляється, що зараз близько 490 000 українців працездатного віку отримують допомогу з безробіття. Коаліція Мерца, прагнучи скорочення бюджету, готує законопроєкт про обмеження соціальних виплат. Однак соціал-демократи в уряді виступають проти радикальних кроків.

"Ми не повинні вирішувати, кого Україна відправляє на війну, а кого ні", - заявив депутат СДПН Себастьян Фідлер.

Очікування і невизначеність

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що уряд поки що не поспішає вживати заходів і хоче дочекатися статистики за наступні місяці. За його словами, нинішній сплеск може виявитися тимчасовим ефектом після набуття українськими правилами чинності.

Баварський прем'єр Маркус Зедер запропонував ЄС переглянути дію Директиви про тимчасовий захист, якщо Київ не обмежить потік виїжджаючих.

Раніше УНІАН повідомляв, що після війни очікується друга хвиля еміграції з України. Після відкриття кордонів з України може виїхати певна кількість чоловіків, але масового виїзду жінок уже не буде, заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

Крім того, ми розповідали, хто з українців зможе жити безплатно в Польщі. Згідно з деякими даними, українці мають у запасі не так багато часу, щоб приїхати в країну й отримати безкоштовне місце проживання.

