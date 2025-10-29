'Стара ідея в новій обгортці': Путін даремно лякає Захід 'Буревісником', - WSJ

Більшість західних аналітиків розглядають "Буревісник" радше як символ — дорогий, небезпечний і сумнівно ефективний.

Правитель Росії Володимир Путін оголосив про "успішне" випробування крилатої ракети з ядерним двигуном, яку Москва називає "Буревісник". За словами лідера Кремля, ця зброя "не має аналогів на Заході" та може стати стратегічною перевагою у можливих переговорах із Вашингтоном щодо контролю над озброєннями.

Як пише The Wall Street Journal, Путін використовує старі ракетні технології, щоб надіслати сигнал Заходу.

"Ракета, яка може літати вічно"

Якщо заяви російських військових правдиві, "Буревісник" здатний доставляти ядерну боєголовку будь-куди у світі, перебуваючи в польоті майже необмежений час і уникаючи систем протиракетної оборони. Але експерти вважають, що проєкт залишається радше "технологічним експериментом", ніж реальною бойовою зброєю.

"Технічно це можливо, але в сучасних умовах швидкість і маневреність є ключовими, — пояснив Вільям Альберк, колишній працівник НАТО. — А ця ракета повільна і надто складна для надійного застосування".

Старі ідеї в новій обгортці

Крилаті ракети з ядерним двигуном — не нова концепція. США експериментували з ними ще у 1950-х роках, але відмовилися через небезпеку та технічні труднощі.

"Це завжди був радше лабораторний проєкт, ніж практична зброя", — зазначив аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дуглас Баррі.

Після презентації "Буревісника" у 2018 році більшість випробувань завершилися провалом — ракета летіла лише кілька хвилин. У 2019 році на полігоні в Білому морі загинули п’ятеро російських учених-ядерників, що, за даними західних експертів, було пов’язано саме з розробкою цієї системи.

"Ця ракета коштувала Росії надто багато — і грошей, і життів", — підкреслив Альберк.

Політична, а не військова зброя

Багато аналітиків вважають, що "Буревісник" — це передусім інструмент політичного тиску.

"Головна мета цієї системи — дати Путіну можливість заявити, що Росія може обійти американську протиракетну оборону", — сказав експерт ООН Павло Подвиг. — "Але навіть це, ймовірно, неправда".

Експерти також зауважують, що ядерний реактор ракети випромінює радіацію, яку можна виявити навіть із космосу, тому будь-який запуск не залишиться непоміченим. Норвезьке агентство з контролю радіації заявило, що не зафіксувало підвищеного рівня після випробування 21 жовтня, але фахівці попереджають — остаточні висновки робити ще зарано.

"Буревісник" - Росія брязкає ядеркою

Днями Росія оголосила про успішне випробовування ракети "Буревісник". Згодом аналітик Андреас Умланд відповів, чи може РФ вдарити "Буревісником" по Україні. За його словами, ця ракета мало що змінює у війні в Україні, а також у поточному балансі сил між США та Росією, тому Москві недоцільно використовувати "Буревісник" навіть без ядерної боєголовки.

Норвегія дізналася, звідки Росія запускала "Буревісник". Як виявилося, запуск ракети був проведений з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі.

