Мідь підскочила до рекордної позначки. Цьому сприяв прогрес у переговорах США і Китаю, які перебувають на порозі широкомасштабної угоди щодо зниження торгової напруги, а також низка збоїв у поставках.

Видання Bloomberg пише, що тримісячні ф'ючерси на Лондонській біржі металів піднялися до 11 142 доларів за тонну, перевищивши піковий рівень 2024 року. З початку року метал подорожчав більш ніж на чверть.

Рекордні показники міді додають новий поворот у бурхливий рік для одного з найважливіших сировинних товарів у світі. Ціни були роздуті торговельною війною Трампа і секторальними санкціями, які призвели до припливу величезної кількості металу в США. Водночас сталася низка нещасних випадків на великих копальнях, зокрема зсув ґрунту на руднику Grasberg компанії Freeport McMoRan Inc. в Індонезії.

Що стосується попиту, то очікується збільшення обсягів міді для забезпечення енергетичного переходу і будівництва центрів обробки даних для штучного інтелекту. Крім того, Китай пообіцяв "значно" збільшити частку споживання у своїй економіці.

Ціни на мідь - останні новини

1 вересня мідь підскочила до психологічної позначки в 10 000 доларів за тонну на Лондонській біржі металів.

15 жовтня метал досяг позначки в 10 687 доларів за тонну. При цьому трейдери вважали, що ціна на мідь у 12 000 доларів за тонну цілком досяжна.

Крім того, аналітики переглянули свої прогнози щодо цін на мідь на 2026 рік. Збої в роботі копалень посилили побоювання з приводу дефіциту і нестачі металу на ринку.

