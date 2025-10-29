Російські розвідувальні групи дедалі частіше прориваються через лінію фронту, діючи приховано під контролем дронів і створюючи хаос на позиціях ЗСУ.

Українські військові повідомляють про зростання кількості невеликих російських розвідувальних груп, які проникають через лінію фронту, діють приховано та створюють хаос у тилу оборони. За словами солдатів, ці групи складаються лише з кількох осіб і дедалі частіше стають одним із головних інструментів російської армії у війні на сході України.

Як пише Business Insider, російські розвідники використовують дрони для координації дій і намагаються залишатися невидимими для спостереження. Їхні завдання різняться — від захоплення позицій і утримання їх до прибуття підкріплення до мінування територій, зриву роботи українських безпілотників та розвідки.

"Те, що раніше траплялося зрідка, тепер відбувається постійно", — розповів офіцер 3-го армійського корпусу Артем, який із міркувань безпеки назвав лише ім’я.

За його словами, такі невеликі вторгнення стали основною бойовою тактикою росіян у Донецькій області. Українські військові наголошують, що це створює "ефект несподіванки" — ворог може раптово з’явитися навіть на відносно спокійних ділянках фронту, змушуючи ЗСУ перекидати сили для стримування.

"Це проблематично, бо така тактика дозволяє Росії глибше просуватися, навіть якщо вона втрачає сотні людей щодня", — каже оператор безпілотників Дмитро Жлуктенко.

Як працює "тактика інфільтрації"

Російські групи зазвичай складаються з кількох солдатів, які рухаються під прикриттям дронів. Командири спостерігають за ними з повітря і дають вказівки по радіо. Коли розвідники прориваються через лінію фронту, вони можуть закріплюватися, влаштовувати диверсії або викликати вогонь на себе, щоб відволікти українські сили.

Артем розповів, що іноді такі групи одягаються у мисливські куртки або маскуються під цивільних, аби не привертати уваги. Були й випадки, коли солдат ішов без зброї, лише з протитанковою міною, щоб підірвати українські позиції.

Офіцер ЗСУ з позивним "Тихий" додав, що РФ почала використовувати навіть мотоциклістів для швидких проривів. Водночас українські дрони, реагуючи на такі атаки, ризикують викрити свої позиції, що робить боротьбу з цими групами ще складнішою.

"Витратний матеріал"

Жлуктенко підкреслює, що росіяни не шкодують людей:

"Сотні солдатів щодня гинуть у цих безглуздих нападах. Їх розглядають як витратний ресурс".

Українські військові кажуть, що лінія фронту, яка тягнеться на понад 1200 кілометрів, не дозволяє контролювати кожен відтинок, навіть за допомогою дронів. Цим користуються російські підрозділи, створюючи ілюзію "невидимих атак".

Раніше подібну тактику "живої хвилі" росіяни застосовували під Бахмутом та Авдіївкою. Вона виявилася надзвичайно кривавою, але дала змогу ворогу прориватися ціною величезних втрат.

Як повідомляв УНІАН, російські війська вдаються до масованого наступу на сході України і закріпилися у стратегічно важливому вузлі - Покровську. Чисельна перевага російських сил у цьому районі становить вісім до одного, і Україна не може зіставити такі ресурси, проте Москва "ще не досягла запланованого результату".

Раніше УНІАН повідомляв, що загроза оточення Покровська реальна. За даними Financial Times, поки що немає підстав говорити про повне оточення українських підрозділів, але ворог продовжує використовувати нечисленні групи, які проникають у місто з флангів, обходячи основні укріплення.

