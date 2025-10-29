Наразі без електроенергії залишаються майже 27 тис. родин.

Російська армія у ніч проти 29 жовтня атакувала північ Одещини, є влучання в об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Поранення отримав енергетик.

Як передає кореспондент УНІАН, вночі в Одеській області оголосили повітряну тривогу, моніторингові канали повідомляли, що дрони йдуть на північ регіону.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, у ніч проти 29 жовтня ворог здійснив масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини.

"Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. На жаль, є постраждалий, якому надано необхідну медичну допомогу", - повідомив Кіпер.

Через влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

За словами Кіпера, частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання. Наразі енергетики вже працюють над її відновленням. Об’єкти критичної інфраструктури функціонують на генераторах.

У Подільській міській громаді повідомляють, що унаслідок нічної атаки частина житлових будинків зазнала пошкоджень. Потерпілим пропонують звернутися до керуючих компаній або старших будинків тощо. Йдеться, що у місті працюють десять пунктів незламності.

У компанії "ДТЕК Одеські електромережі" розповіли: де технічно було можливо, енергетики перезаживили обʼєкти критичної інфраструктури та 7 тис. клієнтів з резервних джерел. Наразі тимчасово без світла залишаються ще 26,9 тис. родин.

"На жаль, під час атаки одного енергетика було поранено… Пошкодження енергетичного об'єкта значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Наші бригади візьмуться до аварійно-відновлювальних робіт, щойно отримають дозвіл від військових та рятувальників", - наголосили у компанії.

Також стало відомо, що через безпекову ситуацію в регіоні сталися зміни у русі поїздів. Як проінформували в "Укрзалізниці", поїзд №6253 Вапнярка - Одеса курсує із затримкою 1 година 15 хвилин зі станції Побережжя, поїзд №7024/7021 Подільськ - Одеса відправився з початкової із затримкою 30 хвилин. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на станціях і вокзалах, час затримки може змінитися.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, вночі збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками місто Подільськ.

"Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Від атаки постраждала одна цивільна особа, 52-річного чоловіка госпіталізовано. Без електропостачання залишились понад 50 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють прокурори спільно зі співробітниками поліції та СБУ. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атаки РФ на Одеську область

Нагадаємо, 24 жовтня російські окупанти вперше з початку повномасштабного вторгнення атакували Одещину керованими авіаційними бомбами. Начальник Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер заявив, що РФ використала КАБи по цивільній інфраструктурі регіона і це - нова серйозна загроза для Одещини.

Також повідомлялось, що 13 жовтня у передмісті Одеси через влучання дронів РФ зайнялася масштабна пожежа. Внаслідок цього постраждав 60-річний чоловік, його доставили до лікарні.

