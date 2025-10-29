Вночі вовки в лісі здатні відчувати запах здобичі на великій відстані.

На одну з фотопасток, ймовірно, вночі потрапив вовк або ж вовчиця. На Facebook-сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника опубліковано фото хижака.

Фотопастка вхопила момент, коли погляд вовка був направлений прямо в об'єктив камери.

"Його погляд, спрямований прямо в об’єктив, ніби нагадування, що дикі ліси Полісся живуть своїм ритмом, незалежним від людини", - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначили, що саме вночі вовки ходять по лісі. Оскільки це їхній дім, їм знайомі запахи, сліди та навіть тіні. Вони здатні відчувати запах своєї здобичі, а спілкуються між собою ледь чутними звуками.

"Для них нічний ліс - не дика пустка, а дім, сповнений знайомих запахів, слідів і тіней. Під покровом темряви вовки м’яко рухаються стежками, непомітними для стороннього ока, уважно прислухаються до кожного шереху, відчувають запах здобичі на великій відстані та спілкуються між собою короткими, ледь чутними звуками", - зазначили працівники заповідника.

Тварини в Чорнобильському заповіднику: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в мережі нещодавно поширилися знімки синіх собак, яких сфотографували в Чорнобилі. Група волонтерів Dogs of Chernobyl, що опікується тваринами в зоні Чорнобильської катастрофи висунула припущення, що тварини потрапили у якісь хімікати. Волонтери виклали відео, на якому можна побачити тварин, серед яких є щонайменше один повністю синій собака та кілька - частково. Організація, що працює під егідою благодійного фонду Clean Futures Fund, додала, що хоча колір шерсті виглядає тривожно, самі собаки залишаються "дуже активними й здоровими". Волонтери також відрегаували на припущення деяких користувачів, що фото неправдиві або ж вони самі пофарбували тварин.

Також ми писали, що дослідниця Ольга Бєльська зробила фото в заповіднику стада здичавілих корів. В заповіднику розповіли, що 12 масивних тварин уважно оберігали двох майже чорних телят, що значно підросли за літо. Вони згрупувалися і спостерігали за науковцями, поки ті намагалися порахувати їх та зробити гарні кадри. Зазначається, що потім тварини несподівано розвернулися, стрімко перейшли водну перешкоду і майже миттю зникли серед дерев.

