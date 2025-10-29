'ПриватБанк' переписав ціни на долар і євро: скільки коштує валюта сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" в середу, 29 жовтня, зріс на 5 копійок і складає 42,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 49,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,65 гривні, а євро - за курсом 48,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" в середу залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 29 жовтня, залишився впав на 24 копійки до 49,26 гривні.

Нацбанк встановив на 29 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,08 гривні за долар. При цьому офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,98 гривні за один євро.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 1 копійку і складає 42,29 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок і складає 49,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,60 гривні за євро.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 42,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,30 грн/євро, а курс продажу – 49,12 грн/євро.

