Китай модернізував літак L-15 Falcon, який мав українські двигуни

Можливо, на фото випадково потрапив прототип під час випробувань.

У Китаї показали оновлену версію реактивного навчально-тренувального літака JL-10. Ця версія, зазначає портал Мілітарний, має низку конструктивних відмінностей від базової моделі.

Модифікація JL-10 також відома, як L-15 Falcon. Автори зазначили, що у базовій версії використовуються українські реактивні двигуни - кілька років тому їх закупив Китай.

Судячи з фото, оприлюднених дослідником китайської військової авіації @RupprechtDeino та каналом Clash Report, головна конструктивна відмінність оновленого літака - два вертикальні хвостові кілі замість одного, як у базової моделі. Водночас якість зображень не дозволяє точно визначити тип реактивного двигуна, встановленого на новому літаку.

"У мережі припускають, що показаний літак може бути прототипом, який потрапив на камеру під час одного з перших випробувальних польотів", - додали журналісти.

Китайська влада не коментувала розробку, а її модифікація або етап розробки не оприлюднювалися.

Нагадаємо, що раніше Китай показав масовий запуск ударних дронів, які вважають аналогами "Шахедів". Китайське телебачення показало сюжет, у якому видно пускові установки з шістьма контейнерами для запуску дронів.

