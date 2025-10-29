Загалом буде випущено 10 тисяч нових членств у програмі All You Can Fly.

Восени 2024 року угорський лоукостер Wizz Air запустив програму All You Can Fly, що дає змогу її членам здійснювати необмежену кількість перельотів усією мережею авіакомпанії. І хоча на ділі послуга мала цілу низку "підводних каменів", вона користувалася великою популярністю, і її навіть розширювали.

Тепер, рік потому, популярний бюджетний перевізник вирішив відновити програму, випустивши 10 тисяч нових членств, повідомляється на офіційному сайті Wizz Air.

Зазначається, що це вже третя хвиля членських карток у рамках програми All You Can Fly, вартість послуги становить 499 євро на рік, як і роком раніше. Скористатися програмою зможуть пасажири в 34 країнах.

"Запуск третьої хвилі програми обумовлений неймовірним попитом на членство. З моменту запуску програми торік передплатники здійснювали в середньому по дев'ять перельотів на рік", – заявили у пресслужбі Wizz Air.

Як діє програма All You Can Fly

Купивши річне членство за 499 євро, пасажири Wizz Air можуть здійснювати необмежену кількість польотів на рейсах авіакомпанії, оплачуючи при бронюванні квитка лише фіксовану ціну в 9,99 євро.

При цьому бронювання можна зробити не раніше ніж за три дні до вильоту, і тільки якщо на обраному рейсі ще є вільні місця.

Послуга буде вигідною для пасажирів, які регулярно літають і не прив'язані до дати і місця поїздки, а також для тих, кого цікавлять топові напрямки з дорожчими квитками.

Інші новини Wizz Air

Як повідомляв УНІАН, раніше популярний угорський лоукостер оголосив про запуск шести нових маршрутів з аеропорту польського Вроцлава, які можуть бути цікаві українцям.

Також Wizz Air вирішив розширити свою присутність у Литві, додавши нові рейси з Вільнюса і Клайпеди.

Водночас бюджетний авіаперевізник розпочав процес виходу з аеропорту австрійської столиці Відня через "занадто високі податки" на обслуговування літаків.

