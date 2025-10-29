Продати долар можна в середньому за курсом 41,80 грн, а євро – 48,60 грн.

Курс долара до гривні в банках України в середу, 29 жовтня, знизився на 1 копійку і складає 42,29 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 49,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,60 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,30 грн/євро, а курс продажу – 49,12 грн/євро.

Курс долара в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 29 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,08 гривні за долар. При цьому офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,98 гривні за один євро.

Слід зазначити, що фінансовий аналітик Андрій Шевчинин вважає, що впродовж останнього тижня жовтня гривня продовжить поступове зниження щодо іноземних валют.

У свою чергу членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що коливання курсу валюти, швидше за все, будуть "хвилеподібними".

