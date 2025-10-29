Американський лідер визнав, що недооцінив, наскільки важким може насправді бути шлях до миру.

Президент США Дональд Трамп впевнений, що війна між Україною та Росією буде врегульована. Втім, він визнав, що недооцінив наскільки важким буде шлях до миру.

Про це Трамп заявив під час промови на обіді керівників країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

За його словами, російсько-українська війна - єдиний конфлікт, який йому досі не вдалося завершити, хоча він вважав це найпростішим завданням через "теплі стосунки з Путіним".

"Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований - Росія та Україна", - заявив він.

Американський лідер впевнений, що він неодмінно буде врегульований:

"Я думав, з цим буде найпростіше - через мої теплі стосунки з президентом (російським правителем Володимиром, - УНІАН) Путіним. Виявилось не все так просто. Але все одно - це буде зроблено".

Інші заяви Трампа про війну

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп вчергове заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн. Він впевнений, що російсько-українська війна стане девʼятою, яку йому вдастся врегулювати.

"Я врегулював вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією та Україною це станеться", — сказав він під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

Кількома днями раніше Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну варто завершити війну, яку він розпочав проти України, а не показово випробовувати ракети.

