Аварійно-відновлювальні роботи тривають в регіонах, де ворог пошкодив мережу.

Частина Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей залишилася без світла після ударів Росії по енергетичних об’єктах, повідомляє "Укренерго".

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають усіх регіонах, що постраждали від обстрілів. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання", - зазначається у повідомленні.

В Міністерстві енергетики України додали, що ворог також атакував енергетичні об’єкти на Донеччині.

Відео дня

У відомстві нагадали, що 29 жовтня у деяких регіонах почергово відключатимуть світло у період з 8:00 до 22:00. Як уточнили в "Укренерго", обмеження застосовуються обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

"Крім того, у частині регіонів з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів", - зазначили у Міненерго.

Тобто промисловці у цих регіонах можуть використати лише визначений обсяг електроенергії.

Ситуація зі світлом в Україні - останні новини

Восени 2025 року Росія активізувала удари по енергосистемі України. Після чергової атаки країни-бензоколонки 22 жовтня в окремих регіонах було запроваджено графіки погодинних відключень. Ще на початку жовтня, після масованих атак ворога, графіки повернулися на Чернігівщину.

Як зазначив очільник "Укренерго" Віталій Зайченко, ворог прагне стерти з лиця землі підстанції компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: