Частина Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей залишилася без світла після ударів Росії по енергетичних об’єктах, повідомляє "Укренерго".
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають усіх регіонах, що постраждали від обстрілів. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання", - зазначається у повідомленні.
В Міністерстві енергетики України додали, що ворог також атакував енергетичні об’єкти на Донеччині.
У відомстві нагадали, що 29 жовтня у деяких регіонах почергово відключатимуть світло у період з 8:00 до 22:00. Як уточнили в "Укренерго", обмеження застосовуються обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
"Крім того, у частині регіонів з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів", - зазначили у Міненерго.
Тобто промисловці у цих регіонах можуть використати лише визначений обсяг електроенергії.
Ситуація зі світлом в Україні - останні новини
Восени 2025 року Росія активізувала удари по енергосистемі України. Після чергової атаки країни-бензоколонки 22 жовтня в окремих регіонах було запроваджено графіки погодинних відключень. Ще на початку жовтня, після масованих атак ворога, графіки повернулися на Чернігівщину.
Як зазначив очільник "Укренерго" Віталій Зайченко, ворог прагне стерти з лиця землі підстанції компанії.