ПР заявила про напад на агітатора за Януковича

Партія регіонів заявляє про напад на агітатора за кандидата на пост Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в кримському місті Саки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської організації Партії регіонів, невідома жінка вдарила каменем в обличчя прихильницю В.ЯНУКОВИЧА, яка роздавала газети кримських «регіоналів» в агітаційному наметі в місті Саки.

«29 січня до намету підійшла жінка років 35-40 і запитала, де розташований штаб партії, але тут же, навіть не давши можливості відповісти, стала викрикувати образи на адресу агітаторів і кандидата в Президенти В.ЯНУКОВИЧА. Агресивно налаштовану громадянку попросили відійти від намету і перестати лаятись», - говориться в повідомленні прес-служби.

У відповідь, заявляють регіонали, жінка вдарила агітатора Марію АФОНІНУ «в обличчя каменем, який був загорнутий у пакет». «Напарник (М.АФОНІНОЇ) схопив нападницю і тримав доти, доки не приїхала міліція», - говориться в повідомленні.

Прихильниця В.ЯНУКОВИЧА написала заяву в міліцію.

У агітатора «опухнула щелепа», другий день вона не може «нормально їсти», стверджують регіонали.

Заяву в міліцію направив також начальник Сакського штабу Партії регіонів. Він попросив повідомити про заходи, вжиті стосовно нападниці.

Жінка, яка вдарила агітатора, знову приходила до намету регіоналів, «лаялася і погрожувала», говориться в повідомленні.