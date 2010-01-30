Тимошенко: Ющенко визначиться пізніше

Кандидат в Президенти, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що чинний Глава держави Віктор ЮЩЕНКО обов’язково визначиться зі своєю політичною позицією після завершення президентських виборів.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні в інтерв’ю 5-му каналу.

"Я думаю, що Віктор ЮЩЕНКО також після виборів Президента буде визначатися. Якщо його боротьба за Україну, за її незалежність, за її правдиву історію є дійсно чесною, то мені здається, що якраз підтримати об’єднанні, консолідовані сили - це надзвичайно важливо", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.