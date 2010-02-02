У разі поразки Тимошенко з фракції БЮТ вийдуть 4-5 депутатів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що у разі поразки Юлії ТИМОШЕНКО на виборах Президента України, з фракції БЮТ вийдуть 4-5 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про М.ТОМЕНКО сказав під час прес-конференції у Вінниці.

«Я вважаю, що більшість депутатів тримається нашої команди. І якщо трапиться так, що ми будемо в опозиції, я думаю, що з фракції вийдуть 4-5 людей. Може цих 4-5 депутатів нам треба було й самим виключити з фракції», - сказав він.

М.ТОМЕНКО додав, що голосування за відставку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКО було тестовим для фракції БЮТ з цього приводу.

«За його відставку проголосував один наш голос, і той – Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА, який останнім часом сповідує свою філософію життя, яку важко збагнути. Я думаю, що пройде тиждень-два і він не буде у фракції. Решта депутатів не голосували за відставку ЛУЦЕНКА», - зазначив він.

На думку М.ТОМЕНКА, можливий вихід 4-5 депутатів з фракції не є великим відсотком, і «це можна пробачити керівникам БЮТ, що вони це допустили».

«За таких обставин в опозиції буде впливова політична сила, з якою треба буде рахуватися, але нам ще рано про опозицію говорити, будемо працювати, щоб отримати владу», - зазначив він.