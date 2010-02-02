Польський експерт про нового Президента, Голодомор, Бандеру та Ющенка

Ні лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ, ні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на посту Президента України не будуть продовжувати активну історичну політику, яка була ледь не одним із головних елементів діяльності Віктора ЮЩЕНКА.

Таку думку висловив експерт Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Тадеуш ОЛЬШАНСЬКИЙ.

Він назвав важливими особисто для В.ЮЩЕНКА справи української історії, які по іншому сприйматимуть кандидати на пост Президента України, які вийшли до другого туру виборів.

„Незалежно від того, хто стане новим Президентом України, буде підходити до історичної політики прагматично, без особистої участі, як було з В.ЮЩЕНКОМ”, - відзначив експерт.

„Можна очікувати, що справи, на яких концентрувався В.ЮЩЕНКО, зійдуть з порядку денного центральних властей України на багато років”, - додав він.

Аналітик водночас назвав половинчатим успіхом діяльність нинішнього українського Президента, зауважуючи, що ООН так і не визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців, хоча це зробила низка окремих держав, серед яких і Польща.

Він також зауважив, що „позитивна пам’ять” про Українську повстанську армію залишилася лише на Західній Україні.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ висловив думку, що В.ЯНУКОВИЧ у разі перемоги у виборах в справах історії буде наголошувати героїчну участь українського народу в Другій світовій війні та не буде ставити перешкод на „поглиблені пам’яті” про Голодомор.

„Але не буде робити з неї державної політики, особливо, закордонної”, - відзначив експерт.

Ю.ТИМОШЕНКО в свою чергу, на думку експерта, буде використовувати історію в поточних політичних цілях.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО в січні цього року підписав Указ про нагородження лідера ОУН Степана Бандери званням Герой України та про визнання вояків УПА борцями за українську незалежність.

У січні український суд також визнав винними в організації Голодомору 1932-1933 років колишнє керівництво Радянського Союзу.