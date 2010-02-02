Тимошенко просить громадян України допомогти

Кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО просить українців допомогти їй у створенні справедливої країни, де будуть дотримуватися права і свободи громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час теледебатів у прямому ефірі на Першому Національному телеканалі.

«Ми побудуємо справедливу країну. І я хочу, щоб це відбулося за життя нашого покоління. І прошу вас: допоможіть мені в цьому, тому що я одна можу просто не впоратися», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що сьогодні протистояти потоку дезінформації, нечесності й несправедливості вона може лише за підтримки українців.

«Захистити країну можемо тільки ми разом з вами, об`єднавшись і показавши високий клас, як можна прийти на вибори і не зброєю і силою, а своїм чесним голосом - не продажним, не фальшивим - захистити рідну країну і наших дітей. Я віддана вам, я не здамся і не зламаюся... Сили у мене – лише від відповідальності перед вами. Я знаю: якщо я буду слабкою, цей шлях нікому буде продовжити», – сказала вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО закликала громадян об`єднатися і разом «збудувати надійний шлях України». «І я впевнена, що він вам сподобається», – зазначила вона.