Янукович зізнався, що поки не помацає – не зрозуміє
"У моєму характері щось є таке національне"
Лідер Партії регіонів Віктор Янукович поки не бачить підстав для скасування політичної реформи 2004 року.
Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.
"У моєму характері щось є таке національне. Поки не спробую своїми руками, не помацаю - не зрозумію", - наголосив Янукович.
"Я вважаю, що дуже багато буде залежати від того, наскільки наш політикум готовий буде в цих умовах працювати ефективно. Якщо в мене з`являться найменші сумніви в тому, що треба змінювати цю систему - я звернуся до українського народу", - сказав він.
Крім того, лідер регіоналів підкреслив, що його команда "дуже серйозно підійшла до питання захисту результатів голосування" на виборах президента.
"Ми будемо захищати Конституцію України, конституційні права наших виборців і будемо стояти дуже жорстко на букві закону", - зазначив Янукович.
"Ми підготувалися до цього питання з усіх сторін. Я не думаю, що будуть якісь великі несподіванки для нас з боку Юлії Тимошенко. Впевнений, що і вона також...подумає про своє майбутнє після виборів", - наголосив він.
Лідер регіоналів заявив, що "шансів повторити 2004 рік ніяких немає і не буде".