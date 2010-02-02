Дружина попередила Януковича, що уваги він отримуватиме менше

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович заявив, що його дружина Людмила буде приділяти більше уваги новонародженому онукові, ніж йому.

Про це лідер регіоналів заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Вона мене вже попередила, що буде набагато більше уваги приділяти онуку, ніж мені. І навіть розповіла, як вона це буде робити зі своєю свахою. Я кажу: я вам заважати не буду, буду тільки допомагати", - зазначив Янукович.

За його словами, він має намір побачити свого новонародженого внука у вівторок: "Спробую зрозуміти його характер".

Українська правда