Дружина попередила Януковича, що уваги він отримуватиме менше
09:03, 02 лютого 2010Політика
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Лідер ПР обіцяв не заважити
Лідер Партії регіонів Віктор Янукович заявив, що його дружина Людмила буде приділяти більше уваги новонародженому онукові, ніж йому.
Про це лідер регіоналів заявив в ефірі телеканалу ICTV.
"Вона мене вже попередила, що буде набагато більше уваги приділяти онуку, ніж мені. І навіть розповіла, як вона це буде робити зі своєю свахою. Я кажу: я вам заважати не буду, буду тільки допомагати", - зазначив Янукович.
За його словами, він має намір побачити свого новонародженого внука у вівторок: "Спробую зрозуміти його характер".
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